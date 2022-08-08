2022金恩盃（前稱聯邦盃）國際女網賽亞大區二級，中華隊今天（8日）首戰面對伊朗隊，直落三點旗開得勝，為爭取晉級明年亞大區一級資格跨出好的第一步。

本屆金恩盃亞大區二級賽分成A、B兩大組，A組共有包括中華、香港、越南、寮國、伊朗、新加坡、馬來西亞、大洋洲、泰國、馬爾地夫10國，比賽再分成兩小組，經小組循環賽後，小組戰績最佳的爭奪晉級2023亞大區一級資格，中華隊與香港、越南、寮國、伊朗先在同個小組競爭，比賽地點是馬來西亞首都吉隆坡國家網球中心。

中華隊首場賽事面對因為宗教文化著全身長褲長袖加上頭巾出賽的伊朗隊，第1點單打楊亞依僅花43分鐘便以6比0、6比0輕取對手，第2點單打李珮琪6比0、6比1追加勝利，第3點雙打許絜瑜／李羽芸6比0、6比2關門，中華隊總比分3比0輕鬆告捷，下一場明天出戰寮國。

本屆金恩盃賽前評估中，A大組中華、香港、泰國被認為是三強鼎立，中華隊若要在這個大組贏得第一名，取得晉級明年亞大區一級門票，與香港泰國這兩戰相當關鍵，也有必勝的壓力，香港這次和中華隊同個小組、在馬來西亞相逢，雙方將於11日對壘。

另一大組B組賽事8月下旬在塔吉克首都杜尚貝展開，共有地主塔吉克、關島、斯里蘭卡、蒙古、巴基斯坦、土庫曼、烏茲別克、汶萊八隊，也取一隊明年晉級亞大區一級。