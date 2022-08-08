國防部說明，中共自福建，浙江與江西等3處飛彈陣地對我發射11枚東風系列飛彈。國軍除海、空軍增加機動待命艦及地面警戒機；0804至7日，防空飛彈陣地再增加五個連，提升警戒姿態，完成整備。

國防部今說明，從8/4到今天，共機艦在台海周邊執行聯合軍事行動，每天在我國臨接區24海浬外，保持13艘作戰艦、情蒐船等等；空軍在北部、西部、西南、東部等，每天派遣包含作戰機 ，包括殲-11、殲-16及空警等相關系列，對我台海實施軍事威懾行動。

以下是國防部報告重點內容：

情次室： (一)0802日中共新華社公布0804 日至7日，在臺灣周邊海域開設6處禁航區。(其中2、3、6號禁航區進入我12浬)；另 0803日中共於臺灣東部海域增開第7處禁航區。 (二)0803日中共於臺灣南、北及中線海空域從事聯合軍事行動。 (三)0804日1356 時火箭軍，由浙江、福建、江西飛彈陣地對臺灣周邊海域航區，實施東風系列彈道飛彈射擊，合計11枚。

（四)0804至8日中共機艦持續於我海空域實施聯合軍事行動，並利用無人機襲擾我東引、馬祖及金門地區。 (五)共軍聯合軍事行動採多機(艦)組合型態、以大兵力、持續性等，對我實施軍事威懾。

二、作計室： (一)0802 日：派遣兵力對應共軍。 (二)0803 日：國軍下令自8月4日0800時國軍進入加強戒備、陸軍戰備部隊提升為特遣隊；海、空軍增加機動待命艦及地面警戒機。 (三)0804至7日： 1、防空飛彈陣地再增加五個連，提升警戒姿態，完成整備，本部於第一時間掌握並研判軌跡與落彈點，並立即完成攔截導彈準備，當掌握導彈落點後，判明對本島無影響，故無發放防空警報。 2、對逾越中線之共機，以無線電廣播驅離踰越機，並派遣北部及南部戰機起飛對應；海軍則派遣偵巡艦併航監控共艦，並下令機動待命艦出港支援驅離；防空部隊提升防空飛彈及岸置反艦飛彈警戒姿態。 3、外島依「一點生變、連鎖反應、全面制變」要領，保持高度警覺，即時應變部署；防區部隊運用信號彈告警，戰備部隊進入守備位置警戒。

通次室： 中共聯合軍事行動期間，除了相關軍事行動外，同時也對我國各重要全球資訊網站進行網路攻擊，國防部全球資訊網站遭受阻斷服務(DDoS)攻擊事件。 資安防護系統偵測到網路統流量超出警戒值後，本部立即啟動應變機制，由應變小組進行追查，搜獲多個可疑電腦網址(IP)瞬間對國防部全球資訊網送出大量連線要求，導致網路流量超出上限，造成服務短暫中斷，民眾無法瀏覽國防部全球資訊網資訊。 應變小組確認可疑電腦網址(IP)為攻擊來源後，立刻以防火牆阻絕攻擊網址(IP)，並運用流量清洗措施，同步疏導網路流量。 經鑑識研析後，除阻斷服務攻擊外，網站未被入侵攻擊破壞，同時將攻擊網址，透過國家資安聯防體系，發布網路攻擊警訊，將攻擊情資提供各部會防堵，以共同維護國家網路安全。

政戰局： 隨著網路社群、資訊媒體發展迅速，戰爭型態和過去有著極大的轉變，特別是在認知作戰的領域，藉由破壞社會既有的網絡，加深對立，進而產生左右戰場勝負的關鍵影響力。 中共在軍演之前，就已經展開認知作戰攻勢，根據我們蒐整的爭議訊息，區分軍演前、軍演期間2個階段，自8月1日到8月8日1200時止，計272則。