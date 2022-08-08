新北市長侯友宜昨（7）日率領團隊參訪宜蘭縣再生能源地熱與農業創生，遭民進黨新北市長參選人林佳龍質疑是站台輔選，還是為下一站選總統做準備。對此，新北市議員江怡臻批評，縣市首長互相觀摩學習市政已行之有年，林佳龍髮夾彎參選新北不到一周，未了解新北就到台中輔選，兩者情況完全不同，請民進黨不要胡亂抹黑，先搞清楚狀況。

江怡臻指出，侯友宜跟林姿妙昨天是在清水電廠見面，現場除了市政同仁，就是廠區工作人員，雙方是在談新北積極發展的地熱發電，但民進黨卻誣指是為了選舉，選在沒有民眾的地方助選根本不合邏輯，且地熱發電和選舉根本無關。

江怡臻說，宜蘭縣、新北市互相學習市政相當自然，侯友宜過去曾與桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲交流，只要是可以幫助市政的，侯友宜都會去做，若民進黨縣市首長願意來新北學習經驗，侯友宜也不會吝於分享。

反觀林佳龍多次說不選新北，髮夾彎參選後不到一周就跑到台中輔選，還說他是台中市長盧秀燕的剋星，完全就是為了選舉、首長位置的發言，證明民進黨心中只有政治利益，沒有人民，林佳龍沒有獲得選民認同連任失敗，怎麼會說是盧秀燕的剋星，嘴上一天到晚說起步晚，卻吵著要辯論，不願意去地方多跑、多了解。

江怡臻表示，民進黨對侯友宜這番批評，恰恰承認民進黨認為林佳龍到台中輔選是不尊重新北市民，林佳龍為了替自己辯解，只好拖侯友宜下水，無助市政，更無法說服市民，證明民進黨刻意帶起惡質選風。