國民黨副發言人楊植斗7日在臉書揭露，台北科技大學臉書社團內，出現替民進黨台北市長參選人陳時中後援會造勢的工讀資訊，2小時600元，還下達「丘達昌理事長上台時要用力吶喊鼓掌」的指令，他8日在臉書揭露這位關鍵人物的身份，還要陳時中團隊不要唬爛說不認識人家，「以為他是林秉樞嗎？」

陳時中預計13日在大直典華會館舉辦「讚中活動」造勢，根據楊植斗提供的臉書截圖，臨時工的工作很簡單，只要聽致詞者講話、看影片及揮舞小旗子，偶爾拍拍手即可，消息傳出後雖被陳團隊2度否認，但楊植斗和發文者聯繫上後確定此事為真，他上午還出示證據赴台北地檢署按鈴告發陳時中團隊賄選。

楊植斗稍早再發臉書指出，走路工這題讓陳時中陣營很頭痛，不但陳時中本人不敢對此回答，其團隊發言人莊瑞雄回答也避重就輕，一下說是假訊息卻又不敢提告，一下說志工很多不必花錢請人來造勢，卻被抓包千人line群組裡根本一堆臥底，哪有辦法叫人出來搖旗吶喊，「說穿了就是心裡有鬼。」

他表示，打工訊息中提到「主持人介紹丘達昌理事長上台時，要用力吶喊鼓掌」，那這位關鍵人物到底是誰，只要搜尋「丘達昌＋蔡英文」就能看到2人在土地技師公會的活動合影，雖然一張照片不能代表什麼，但再挖深一點，會發現丘達昌的現職是高雄市土木技師公會的常務理事，與高市府交情匪淺，陳時中競選團隊一定認識。

他批評，莊瑞雄避重就輕，跳針說競選團隊裡並沒有這位李小姐，為何不請丘達昌出來說明，這600塊的資金來源以及和李小姐的關係，也許就能水落石出。「陳時中不要唬爛說不認識丘達昌，人家13號都要跟你同台造勢了，你還把人家往外踢一腳，以為他是林秉樞嗎？」