高雄市神農市集7日活動結合廉政宣導，民眾反應熱烈。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市農業局7日在凹子底公園舉辦「神農市集」，8日清晨5時許傳出意外，一名53歲的男子把懸掛活動背板的TRUSS（輕鋼架）當成單槓來拉，沒想到TRUSS重心不穩、直接倒塌，砸中男子鼻樑，當場骨折流血不止、失去意識，經路人協助報警送醫，目前人在加護病房搶救。

該座ㄇ字型的小型TRUSS重量約數十公斤，底座為50平方公分的鐵片，男子疑似晨運經過，想要藉機拉單槓練身體，沒想到TRUSS底座不穩，不耐拉扯晃掉，直接倒塌。男子閃避不及，臉部直接被砸中，鼻梁骨折血流不止，一度失去意識。

一旁路過民眾見狀立刻撥打119並報警處理，鼓山分局表示，男子因鼻梁嚴重骨折，無法陳述鐵架倒塌原因，待傷勢好轉後再釐清案情。

高雄市農業局說，目前傷者仍在高醫住院治療中，農業局人員上午已至醫院探視傷者，並向家屬表達慰問關心之意，全力協助醫療事宜，也將釐清責任歸屬並協助傷者後續的賠償事宜。