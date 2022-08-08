為鼓勵更多人投入長照服務，台中市政府衛生局自107年辦理「金照獎」表揚活動，祭出團體最高獎金2萬元、個人最高獎金1萬元的獎勵，即日起至9月5日止開始徵件；台中市衛生局統計至七月底，居服人員已從去年12583人成長到19043人，增加約51.3％，除了市府帶頭獎勵，機構數成長，就業機會增多也是原因。

台中市衛生局長曾梓展表示，台中市人口數已躍升全台第二大城市，65歲以上人口達41萬人，佔總人口的14.73％，因應高齡社會到來，長照需求也隨之提高，衛生局積極打造「富市台中新好長照」，致力推動長照2.0政策，回應逐年擴大的長期照顧需求。

根據衛生局統計，台中市截至7月底，居服員人數已達19043人，較之去年同期12583人，增加了51.3％，分析原因主要是機構數增加，就業機會也增加。

曾梓展說，自107年辦理「金照獎」表揚活動，今年已是第5屆，藉此活動表揚績優長照團隊及感謝長照服務人員的付出，彰顯長照服務是結合專業、有深度及溫度的工作，帶領社會大眾共同關注長照服務品質，並藉由績優長照服務團隊及人員，一同打造失能長者高齡安老環境，讓年輕人生活無後顧之憂，實踐「幸福長照in台中」願景。

衛生局說明，入圍者將安排參加培育課程及研習，透過活動課程互相分享交流實務經驗，創造互動平台，也可紓解工作壓力，休息後再出發；得獎者可獲得獎座及獎金，活動詳情及報名資訊請洽金照獎官方網站。