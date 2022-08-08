日經指數周一收在逾4個月新高。投資人開始收購獲利前景好的股票；另外市場也謹慎地關注美國CPI的公布，抑制了漲幅。

周一日經225指數收漲73.37點或0.26%，為28249.24點，為3月29日來的最高收盤點；日經周一低開，卻連四個交易日收高。東證一部指數升4.24點或0.22%，為1951.41點。

投資人目前關注預計周三公布的美七月CPI數據。該報告估計將顯示主要通膨數據將有所回落，但核心通膨數據將進一步加速上升。

電玩遊戲發行商萬代南夢宮(Bandai Namco)大漲4.06%，報10020日圓；該公司在提高半年獲利預期之後，漲幅居冠日經成分股。

鈴木汽車在公布上季營業利益增加36.8%之後，股價升10.44%，報4772日圓。

佳能漲4.63%，報3370日圓；該照相機和辦公室設備製造商宣布今年第二次的股票回購。