消息傳出，美國電動車大廠特斯拉已跟印尼加工業者簽署一項50億美元合約，確保電動車電池日後所需的關鍵鎳原料沒有缺貨疑慮。

這個東南亞最大經濟體一直想要拉攏特斯拉到當地設廠，並建立完整的電動車供應鏈與生態圈。想用各種天然資源蘊藏豐富來當誘餌，印尼總統5月還曾親赴德州，試著說服特斯拉老闆馬斯克來印尼投資。

印尼政府表示，還在跟尚未正式表達設廠意願的特斯拉商談中，但特斯拉已經從印尼採購所需商品。其中之一，就是特斯拉在未來5年，將從印尼鎳金屬加工廠那邊，拿取生產鋰電池所需鎳金屬原料。

針對以上報導，特斯拉並沒有立即回應。印尼對發展電動車以及電池產業很積極，且已停止出口鎳礦石，並以供應投資印尼者為優先。同時，一些中國大陸大鋼鐵廠，以及韓國LG與現代汽車集團都已到當地設廠。

不過，印尼大部分的鎳金屬，還是用於生產附加價值不高的產品，例如鎳生鐵以及鎳鐵等。因此，印尼政府也計劃對這些金屬產品課徵出口稅來增加國庫收入，同時也鼓勵更多印尼企業加入產業升級行列。