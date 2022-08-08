共軍透過擴大軍演威嚇台灣，我駐美代表蕭美琴對此表示，這種脅迫手段不會改變我們捍衛自由的決心。蔡英文總統已再次呼籲中國政府保持克制，並打算通過對話解決我們的政治分歧，這是維護該地區穩定的唯一途徑，也是保護台灣和全世界利益的唯一途徑。

大陸軍演何時了？蕭美琴：我方擬通過對話解決分歧

美國眾議院議長裴洛西訪台，引發中共在台海以擴大軍演報復。駐美代表蕭美琴日前接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)主持人Margaret Brennan 專訪，並播出部分內容，完整內容則在美東時間8月7日於「面對國家」(Face The Nation)節目中播出。

對於北京的此次的激烈反應，蕭美琴表示，他們沒有理由如此憤怒。幾十年來，我們歡迎國會代表團訪問台灣。這在我們的文化中已經成為一種常態。台灣人熱情好客，論語中也說「有朋自遠方來，不亦說乎」，作為我們與美國交往規範的一部分，他們真的沒有理由如此。

她說，我們幾十年來一直生活在中國的威脅之下，我們不能讓他們的威脅來影響在國際上結交朋友的願望，我們致力於讓我們的社會變得更強大、更有韌性，並加強我們的防禦，以便我們有辦法管理風險，這些風險不是台灣也不是美國造成的，而是來自北京。

至於具體的風險是什麼？是否包含全面入侵？蕭美琴指出，中國並未放棄使用武力，雖然我們呼籲和平對話，但他們持續加劇對台灣的威脅，不僅在軍事層面，還包括假訊息、網絡攻擊，以及各種經濟脅迫的手段，但這不會改變我們捍衛自由的決心。

針對北京不僅派出多架戰機和戰艦在台灣周邊海域，甚至發射導彈，主持人詢問「你相信這只是一場演習嗎？」對此，蕭美琴表示，的確，中國的行為是前所未有的，從範圍和行動上看，他們似乎已經為此準備了一段時間，而且是早在裴洛西議長決定訪問台灣之前就已準備。

她說，蔡英文總統已再次呼籲中國政府保持克制，並打算通過對話解決我們的政治分歧，這是維護該地區穩定的唯一途徑，而且這也是保護台灣，不僅是中國，而是全世界利益的唯一途徑。

至於中共此舉是否在為入侵台灣做準備？蕭美琴表示，她無法說明中國的意圖，但可以說明我方準備做的事情，亦即我們不會挑釁，將致力於維持現狀，並呼籲中國為維護該地區所有利益攸關方的共同利益而採取克制行動。

主持人詢問，中國似乎在表明它有能力可以封鎖台灣？蕭美琴表示，中國近年來一直在擴展自己的軍事能力，通過這些演習所做的事情有可能危及一些最重要的航空和海上商業航線，這不僅會危及台灣的安全和地區的穩定，也會危及中國在貿易和商業上的利益，這種冒險和危險的行為對世界都會產生影響。

拜登總統是否會在軍事上保衛台灣免受入侵？她說，我們與美國有非常穩固的安全夥伴關係。自1979年以來，《台灣關係法》為此奠定了堅實的基礎，我們相信我們必須下定決心保護自己，才能讓別人願意幫助我們。

主持人詢問，拜登或白宮是否有提出任何保證？蕭美琴強調，台美安全夥伴關係是建立在《台灣關係法》和六項保證的基礎上，我們有一個非常強大的安全夥伴關係，可以確保在台灣的共同利益得到保護以及地區的和平穩定。

中國是否有能力在2025年之前發動入侵？對此，蕭美琴指出，我們看待威脅的方式主要包括兩個部分：能力和意圖。我們通過理性交流來處理意圖，並通過加強自我防衛的威懾來應對能力，這就是為什麼台灣也在投資我們的不對稱防禦能力，我們不打算也不會與中國進行軍備競賽，但我們透過發展不對稱戰力，並與該地區其他利益相關者合作，來阻止實際入侵的發生。

有人批評裴洛西訪華是在挑釁中國？對此，她認為，挑釁這個詞只有用在一個地方，那就是現在的中國，他們是挑起地區不穩定的人。台灣民眾對裴洛西此次訪台表示歡迎。其他國家很難完全了解台灣人民的感受和觀點，因為我們長期以來被欺負、被孤立、被打壓、被禁止加入國際組織，所以當遠道而來的朋友想要支持台灣時，我們一般都會心存感激。

美國前國防部長馬克‧艾斯培認為，從長遠來看，美國的援助不足以威懾中國，台灣還需要做什麼？蕭美琴表示，我們正在多方面努力，以加強我們自己的防禦，包括不對稱戰力。

主持人詢問，那是指網絡嗎？蕭美琴表示，武器系統有多個領域，我們國內的國防工業正迅速進行改革，並尋找更好的方法，要將民間資源整合到國土防衛中，我們也正在加強網絡防禦，讓社會更有彈性地應對虛假信息的政治心理戰，以及中國用其他政治層面，脅迫企圖削弱我們捍衛自己和民主的決心。

對於美國表明要擺脫對台灣在電腦晶片上的依賴，是否擔心隨著美國逐漸擺脫困境，不會願意再為台灣辯護？

對此，蕭美琴表示，台灣供應超過90％的先進半導體晶片，這是我們花了數十年的時間創建了一個全面的生態系統，支持這些晶片有效和高效率生產，這種模式在台灣以外的其他地方都不容易複製，台灣企業正在擴大與世界合作，但他們並沒有搬出去，相反的，正在擴大在世界其他地區的影響力，包括在美國。

在擴大美國的生產和製造方面，她認為，《晶片法案》確實有助於促進並加快這一進程，但台灣也確保了我們的優勢，而且正如美國和其他國家對台灣先進晶片的依賴一樣，我們認為中國也有同樣的依賴。

她認為，全球對晶片的需求會越來越大，因為汽車行業和其他科技行業的需求會不斷增長，她在疫情期間看到供應鏈的中斷以及對某些部門造成的痛苦，民主國家正在解決供應鏈安全問題這是明智的，台灣將成為與其他民主國家一起應對供應鏈挑戰的可靠夥伴。

美方曾表示，中國正觀察俄烏戰爭情況，來學習如何對付台灣。蕭美琴表示，我們都在吸取教訓，台灣人民也在吸取教訓並且學習，我們必須做好更好的準備，必須在自我防衛中變得更強大，並且努力爭取國際支持，以阻止這種悲慘情況的發生。

主持人詢問，是否擔心西方不會像支持烏克蘭那樣支持台灣？因為中國的金融實力如此強大。西方很難切斷它。對此，蕭美琴認為，這是裴洛西試圖傳達的信息之一，也就是說，儘管面臨種種挑戰，但我們在國際社會仍有朋友將與我們站在一起。