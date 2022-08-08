政府於今年5月26日起改採「快篩陽性即確診」政策下，使用新冠肺炎的快篩劑成為國人檢測是否染疫的重要判別工具，但消基會痛批，政府訂定的每劑100元公定配售定價，無形中竟成為市場保底價格，甚至有業者賣到280元的高價，形同政府與業者攜手共同趁機發災難財。

消基會今(8)日召開「一劑快篩售價280元，簡直是暴利」記者會，消基會指出，消基會曾在今年5月初指出，強制將快篩劑售價定為每劑100元的價格，固然有鼓勵廠商進口意願的效果，但當時所訂的公定配售定價竟成為市場保底價格，只見所有民間業者一直往加高販售價格。

消基會董事長黃怡騰表示，目前市售快篩劑市場價格，無論是「鼻腔快篩」用或「唾液快篩」用快篩劑，市售快篩劑的價格區間，始終停留在一劑125-280元之間，市面上根本沒有出現低於配售價格100元以下的快篩劑，最低的也從高出配售價格的25％起跳。

黃怡騰指出，據調查發現，市售單支「鼻腔快篩劑」平均售價為160.94元；「唾液快篩劑」則為164.58元，其平均售價均高出配售公定價60％以上，售價最高的每一劑高達280元為最高，高達配售價格的2.8倍。

新光醫院耳鼻喉科主任侯勝博表示，隨著疫情發展，快篩試劑成為許多人每天的必須品，如果價格高一點，基於個人健康民眾或許覺得無所謂，但若市售價格的差異過大，和他國相比是否合理？現在快篩試劑足夠下，公定配售定價應滾動檢討，否則會造成消費很大的負擔。

台大國際企業學系副教授盧信昌表示，從一開始快篩試劑被當作「牛鬼蛇神」，終於在5月比疫情爆發時讓步，也讓快篩試劑的配送過程有了一定規範，但價格合理性、資源配置是否適當、當中的不公義都應該被檢討。

盧信昌指出，現在口罩規範有所放寬，至府為了製造台灣適合觀光的假象，因此放鬆邊境和口罩規範，政府在這當中的成本效益評估都必須非常全面。