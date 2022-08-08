民進黨新北市長林佳龍近日猛批新北社宅規畫，新北市長侯友宜除拿出新北社宅數據回應，新北城鄉局今也發稿指出，林佳龍在台中市長任內規畫社會住宅萬戶，最終只蓋出「401戶」才是慘不忍睹，籲林參選人不要「欺騙市民」、「濫竽充數」，新北持續攜手中央，朝至少4.5萬戶的目標推進。

林佳龍今指出，新北市府新規畫社宅案還是0，不要把蘆北蘆南重畫區、新泰塭仔圳八字還沒一撇的地區，硬說已經在規畫，要新北市不要濫竽充數，去欺騙市民。

侯友宜強調，新北社會住宅規畫多管齊下，包括都更三箭、擴大都市計畫等案的公益回饋，將達到1.1萬戶，中長期規畫與中央一起合作到4.5萬戶，多元租金補貼3.2萬戶、包租代管8000戶，讓青年、弱勢朋友能在新北安居樂業。

新北城鄉局長黃國峰指出，林參選人對其台中市長任內「規畫萬戶」的社宅政績沾沾自喜， 但根據由台中市政府設立的《台中市共好社會住宅》網站資料交叉比對顯示，林佳龍市府四年任期繳出的社宅成績單卻是慘不忍睹，僅兩處完工、共401戶。

黃國峰說，興辦社宅的任務，從用地取得到落成啟用，往往不只4年，需要一棒接著一棒，才能讓社宅數量穩健成長，他指出，林佳龍先生當年對台中市民承諾的「4年5000戶、8年1萬戶」能「看見」實績，還得感謝胡志強時代已先規畫的貢獻，這401戶基地，都是早在胡志強時代就已擇定規畫。

黃國峰提到，市府團隊秉著中央與地方一起合作的態度，在蔡英文總統宣示8年興辦「20萬戶社宅」目標後積極響應，聯手打造新北社宅，截至目前為止，已完工與興建中的數量已來到1.1萬戶，這是市府團隊共同打拚而來的成果。

未來已規畫社福設施用地的新泰塭仔圳、新店十四張站B單元區、蘆南、蘆北、土城彈藥庫、土城暫緩發展區、中和灰磘等七處整開區，處於都市計畫審議的不同階段，其中已公展的計畫文件內文均載明「社宅用地」等文字，全數上網公開，以昭公信，可受公評。

黃國峰直言，近來新北社宅因選舉操作飽受汙衊，影響了基層同仁與營造團隊為新北奉獻的熱情與士氣，作為城鄉發展局的局長有責任跳出來捍衛所有夥伴們的心血，一路以來的努力不容抹煞。