若說演藝圈是聚集美女的地方，那主播圈也不容小覷，在日本，女主播圈競爭也相當激烈，不僅比外型、比人緣，甚至得比學歷、比氣質，女主播也一直都是豪門非常喜歡的媳婦職業之一，近日日本有名新生代女主播爆紅，她不僅氣質極佳，且身材極度有優勢，有著「國寶級美腿」封號。

近來日本有名年輕女主播大爆紅，那就是山崎あみ，1997年出生、年僅25歲，山崎あみ畢業於音樂大學聲樂系，也擅長鋼琴項目，在成為主播之前，除了主播身分之外，身高有170cm的她，也擔任時裝模特兒，相當多才多藝。

身為新生代人氣主播，山崎あみ身材上有著優勢，170公分高的她，是標準的9頭身美少女，小巧的臉蛋上有著精緻甜美的五官，皮膚也相當白皙，最吸睛的是，山崎あみ有著一雙逆天長腿，她經常透過社群分享生活照，即使穿得很休閒，也難掩修長美腿光芒，她因此得到「國寶級美腿」封號。

出身音樂系的山崎あみ，是自2015年4月開始，成為日本電視台《ズームイン!!サタデー》節目的氣象主播，仙氣飄飄的模樣很快引起網路討論，山崎あみ急速累積人氣，目前IG已有超過11萬追蹤數，她除了擔任氣象主播外，也主持廣播節目，她的美腿出名到曾出了兩本以「美腳」為主題的寫真書，粉絲為此迷醉不已，讓山崎あみ的人氣居高不下。