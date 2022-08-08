融程電(3416)公布2022年7月營收達新台幣2.34億元，年增23.4%、月增12.9%，營收創下單月同期歷史新高。累計2022年1至7月營收為新台幣14.28億元，年增3.1%。展望下半年營運，隨著產能布建到位與缺料改善，整體營運穩健成長，預期H2營運穩揚，維持全年營運續創新高目標。

工業電腦市場強勁，訂單能見度明確，由於客戶拉貨動能不墜，Q3持續穩定成長，在產能利用率提升挹注下，對Q3毛利率表現有信心，在歐美工業電腦市場穩定擴大之下，產品漲價效應，毛利率維持高檔水準，下半年將進入傳統旺季，營運表現可望再提升，下半年營運表現將優於上半年，目前針對下半年交貨訂單積極備料趕貨，致力維持公司營運及營益率維持成長目標的正向展望。

此外，隨著營收顯著成長，預期有助於規模經濟增加及生產效率提升。因為規模經濟增加，採買原料成本下降，提前規劃備料，及美元升值匯兌收益的挹注下，預期Q3毛利率優於Q2的水準。

展望後市，融程電的強固型平板業務將持續聚焦四大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦，與醫療保健。除強固平板的貢獻之外，強固筆電也加入營收的挹注，另外積極投入公共安全應用雲端整合解決方案，針對客戶數位轉型應用服務，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。