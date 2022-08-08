今天8日適逢父親節，國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘也透過團隊拋出青年政策構想，他提出提高生育補助、友善各項生育環境、帶動就業機會等政見，盼透過社福政策來吸引青年族群選票。

謝福弘說，苗栗縣面臨少子化的衝擊，新生兒人數有明顯下滑趨勢，根據戶政統計，苗栗縣從2019年起，粗出生率連續3年都在各縣市中墊底，解決苗栗縣的少子化問題刻不容緩。

他表示，社福政策事涉財政調度，團隊幕僚精算縣府財政評估，未來若能執掌縣政，將在育嬰津貼及生養補助項目著手，另外育兒補助以及課後輔導補助也是評估項目。

對於苗栗縣財政拮据，這些預算從何而來，謝福弘則認為，適當調配預算是關鍵，苗栗縣在多位前任縣長的勇於任事之下，大型建設多已到位，未來將以重要亮點工程為主要方向進行建設，彼此不排擠。

謝福弘說，眼前若不解決苗栗縣人口流失以及生育率降低問題，苗栗縣的長久發展只會更捉襟見肘，因此他想從提高生育補助、友善各項生育環境著手，希望先留住新生兒設籍苗栗，才能創造人口紅利，否則苗栗縣北有新竹縣市，南有台中市，一旦人口遭鄰近縣市吸引外流，只怕苗栗要衝刺人口紅利，只會越來越難。

謝福弘也表示，團隊已經擬好青年政策，從就業、生育等面向，為苗栗縣的人口結構與民情量身打造。苗栗縣雖有好山好水，但產業型態較為單純，工作機會相對不足，前任縣長與現任縣長一步一腳印，已經做好長遠布局，若能獲得縣民青睞，他會加速衝刺產業多元化，帶動就業機會。