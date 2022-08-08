國民黨高雄市長參選人柯志恩8日參加「宅神」朱學恆直播節目，雙方談論到林智堅論文門，柯志恩強調，林智堅論文案若被民進黨硬拗過關，未來台灣學術界的道德、操守將受到質疑，另外，柯志恩也對台北市長選戰做出評論，她呼籲蔣萬安要小心應對北市「三腳督」的局勢。

柯志恩指出，林智堅論文案破綻百出，而且擺明就是抄襲行為，她沒辦法理解整件事為何能辯論那麼久的時間，若最後整件事情被民進黨硬拗過關，未來台灣的學術道德及操守將備受質疑，她呼籲陳明通不必為了林智堅耗費掉自己的學術能量。

談到台北市長選情，柯志恩表示，台北市長選戰已經確定是三腳督局面，先前完全沒有料想到台北選戰會變成這個態勢，以往一直認為黃珊珊拿到8％到10％就會對蔣萬安造成很大的影響，他們從來沒有想到會變成現在的局勢，且在陳時中獲得這麼不對稱資源的情況下，蔣萬安真的要非常小心應對此次選舉。