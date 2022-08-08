今天是父親節，民進黨中正萬華台北市議員參選人洪婉臻今表示，她是「艋舺菜市場女兒」，還記得小時候爸爸媽媽要維持家計，總是早出晚歸，她也變成了「便條紙女孩」，在父親節這天要感謝爸爸媽媽的日夜辛勞。

洪婉臻指出，許多鄉親都知道，她是「艋舺菜市場女兒」，因為她的爸爸媽媽就是在中央果菜市場擺攤，所以她從小受到萬華中正的滋潤、受到爸爸媽媽疼愛，對萬華中正總會有一股特別的情感在。

洪婉臻說，還記得小時候，因為爸爸媽媽要維持家計，總是早出晚歸，所以她也變成了「便條紙女孩」。

洪婉臻表示，「在小婉臻還在睡覺的時候，爸爸媽媽就已經準備出門擺攤了」，所以種種思念、叮囑也都只能透過便條紙傳達，儘管如此，溫暖卻不曾少過，反而成為其中一個難忘的童年回憶。

她強調，在父親節這天，想要謝謝她的家鄉，萬華中正對她的滋潤，更要感謝爸爸媽媽的日夜辛勞，今天晚上，大家也別忘記帶爸爸媽媽出門走走、享受美食，度過一個一家團圓、溫暖難忘的父親節。