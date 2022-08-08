美國眾議院議長裴洛西離開台灣後，大陸隨即展開連串軍演，繼日前3天持台實彈演習後，今大陸再宣布繼續對台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓。我國防部今(8日)下午15時舉行線上記者會說明。

以下為國防部法律司報告：

（一）演習劃域 中共此次軍演陸續公布7個禁航區，其中第2、3、6號禁航區，依聯合國國際海洋法公約定義規範，已經涵蓋到我部分領海範圍，這種禁航區域劃界，已經侵犯我領土主權，本部對此已經表達嚴正的抗議與譴責。

(二)影響國際 中共8月2日晚間對外發布，自8月4日12時起在台海周邊劃定區域實施軍事演習，要求相關船隻、航空器不要進入禁航區。大家可以看到示意圖，這影響到非常多的國際航班、航路，引發國際間的不滿。中共應該遵守國際法規範。

(三)海峽中線，海峽中線是上個世紀50年代以來就存在的一條默契線，雖然不具有國際法效力，但這條線是的存在是事實，這次中共演習所劃設禁航區，全部逾越，明顯挑戰這個存在70年的事實，壓縮我們的訓練空域，未來甚至會影響國際航班、航路正常運作，這種針對性的威懾，已經跟聯合國憲章第2條4款：不得使用威脅或武力，侵害他國之領土完整或政治獨立。中共應遵守國際法規範。

(四)爭議訊息，此次軍演政戰局蒐獲了二百餘則爭議訊息，除了呼應要以本部發布訊息為準外，散布、傳遞不實訊息，要負刑事責任。

(五)節制之師，國軍針對此次中共軍演，除了按照既定的準則計畫，也完全依照國際法規範來應對，證明國軍是節制之師，未來我們仍然會在合法的規範基礎上，保衛我國家安全。