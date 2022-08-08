台科大USR(大學社會責任實踐）「行動工程師」培育計畫的14名學生，自6月下旬入駐宜蘭東岳部落，從深挖木柱孔洞、裁切木材、舉起500公斤的上樑、一直到學習使用藤條緊綁，一步一步學習泰雅充滿智慧的傳統工法技藝，與部落夥伴流汗合作打造這一座傳統泰雅家屋。

8月7日上午，台科大校長顏家鈺與宜蘭南澳鄉東澳國小校長鄔誠民共同主持一棟傳統泰雅家屋落成典禮。東岳部落清晨6時殺豬，熱鬧準備，典禮中部落江明順長老以族語帶領眾人祈福祝禱，部落老少歡喜慶祝。

材料系大二生莊宜媗表示，雖然1個月的勞動很辛苦，可是卻深刻體驗原住民美麗的文化，結交許多好朋友。資管系大二楊子慶同學皮膚曬的黝黑，笑容滿面說，這將是一個很特別難忘的暑假！有汗水、豔陽、海風、以及小黑蚊。兩人都表示，以後會再帶朋友回到此一依山傍海的美麗部落。

搭配東澳國小實驗性教學，這一棟泰雅家屋將有多功能用途，包括部落長老用來傳授泰雅族祖訓(Gaga)的社會規範、祖母(Yaki)與媽媽(Yaya)教授麻編織、文物展演與會議交流、以及每年春夏的燻烤飛魚等。台科大師生以及校友總會與校友企業未來也將定期安排參訪部落，學習傳民智慧與文化。

鄔誠民表示，這一個月以來，每日與同學們一起工作、一起生活，在這三年的合作中深刻感受到行動工程師大學師生的認真與努力，也希望之後有機會這群大學生們能帶著自己的家人朋友前來東岳部落，來看這個由自己親手打造的泰雅傳統家屋。