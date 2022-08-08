嘉義縣布袋分局偵查隊1名女警與母親到朴子市1家水煮健康餐盒消費，事後店家發現女警母女未經同意多拿8包醬汁，便向轄區朴子分局派出所報案，事件曝光後，不少網友到該店Google評論狂刷負評，截至發稿為止店家僅剩1.9顆星。

朴子分局的警員6日在臉書粉專投稿爆料，稱布袋分局偵查隊吳姓女警員涉嫌竊盜。（翻攝自臉書《靠北police》）

回顧此案，1名員警6日在臉書粉專《靠北police》踢爆，指布袋分局偵查隊吳姓女警到便當店買便當，在店員不注意時，伸手進去偷東西，店家調閱監視器發覺吳員多拿醬包便報警，怒控吳員買了5個便當但拿了8包醬汁，且吳員事後還找民代關心。

據了解該便當店為全台連鎖，專賣水煮健康餐，且從店家臉書粉專貼出的菜單中可見，餐點附贈的醬汁有和風、蜂蜜芥末、韓式辣雞、清梅油醋、日式胡麻、泰式酸辣等6種口味，且菜單上也註明「每份餐點附贈一包醬料」。

嘉義縣警局布袋分局的吳姓女員警因買便當多拿醬包，遭店家指控竊盜，圖左為網友們Google評論狂刷1星負評，圖右為民眾留言平反照片。（圖／Google評論）

事件曝光後不少網友們於店家Google狂刷1顆星負評，「多拿個醬料也在告，浪費國家社會資源」、「店家若不主動給醬包，顧客能提告債務不履行吧」、「多拿算竊盜，少給是不是詐欺」，也有人留言幫店家平反：「加油，一定能撐下去的」、「支持店家！本來就不應該伸手拿取工作台的醬料啊？又不是放在外面免費自取」，截至發稿為止，該店的評論掉到1.9顆星。

警方表示目前已完成雙方筆錄製作，朴子分局副分局長黃茂峰說，因當事人是自己同仁，為避免遭人非議，今請示檢察官，檢察官回覆依程序辦理，會依法函送女警，由檢方調查釐清，另布袋分局則說，女警與店家將進行和解。