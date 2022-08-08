立法委員許智傑、李昆澤、賴瑞隆與中鋼企業工會、全國產業總工會等勞工團體於8月8日召開「保單爭議很傷心！爸爸過節不開心！」記者會，三位爸爸立委與代表中鋼勞工的二十多位父親代表，特地在父親節這天北上替中鋼近5萬名員工及眷屬爭取保單權益。

中鋼福委會與中國人壽公司早於今年3月份就續保防疫險保單內容進行討論，4月中旬雙方達成協議續簽防疫險保單，4月18日中鋼福委會完成用印後即送交中壽公司投保相關文件。未料於保單生效前2日、5月18日，中國人壽逕自宣告保單已於4月28日停售，無預警背棄承諾，損害中鋼福委會數以萬計會員家庭權益。中鋼代表呼籲中壽公司須履行保險承諾，切勿罔顧誠信，違背自身應負的企業責任。

中鋼福委會業已向金管會及金融消費評議中心提出申訴，要求針對本案妥適處置。中壽公司則表示該公司長期派駐中鋼福委會，擔任團體保險業務聯繫處置的業務主管，並非該公司核保簽署人員，以及中壽公司不具續保契約的義務，仍主張本案新約不成立。

許多中鋼福委會會員及寶眷出於信任，故無另外投保相關防疫險，中壽公司此舉嚴重損及會員、寶眷權益，影響會員同仁工作士氣甚鉅。中鋼企業工會及福委會均嚴重譴責中壽公司毀諾背信，有違該公司所宣稱「堅持分享精神、連結美好未來」的核心價值理念。特再鄭重呼籲，切勿因自身錯估疫情風險，不堪防疫保單理賠負擔，置企業商譽於不顧，片面毀棄中鋼福委會數以萬計家庭的防疫保障。

針對中鋼勞工夥伴及眷屬遭遇到的保單爭議，立委李昆澤強調，中鋼夥伴值得更完善的保障，並呼籲中國人壽公司應講求誠信，履行企業社會責任，也要求金管會應加強協調，保障眾多保戶的權益。立委賴瑞隆表示，壽險公司應落實誠信原則，保障中鋼保戶於疫情期間額外產生支出或收入減少情況，堅持防疫保單初衷，予以同意續保，而金管會更應站在民眾立場，要求壽險公司協助保戶處理防疫保單爭議。

長期關心勞工權益的許智傑委員強調，相關類防疫保單的糾紛屢屢發生，根據統計申訴案件高達1萬2944件（截至111/7/27）。中鋼福委會與中國人壽公司已經協調多次，金管會應該更積極協調，避免民眾與業者兩敗俱傷的情形持續發生。許智傑更呼籲，金管會應要針對審核的時間有法律的規範，他也將與主管單位研議規定審核期程可行性，避免審核時間遙遙無期，導致民眾權益受損，錯失投保其他保單的黃金時間。