民進黨新竹市長參選人沈慧虹8日接受網路直播節目《新聞不芹菜》專訪，面對近來的論文門、球場門、將軍村諸多針對新竹市而來的新聞事件，沈慧虹語帶哽咽的說，選舉一到，髒水就拚命潑，所有問題遇到選舉都會走鐘，連外縣市的議員、參選人們都來監督新竹。

沈慧虹今天接受黃光芹專訪，面對諸多疑問，她一一解答。首先針對新竹棒球場未驗收就開打的疑雲，沈慧虹說，5月時，市府將場地點交給龍來公司，也有跟味全龍球團商討，讓二軍球員在新竹球場打兩場測試比賽，過程中並非沒有發現該改善的地方，強調二軍打的測試賽一切都沒有問題，中職與新竹市政府不會拿所有人安全開玩笑。

事件如此演變，就是因為年底有選舉，所有問題遇到選舉都會走鐘，被很多有心人士刻意放大，明明招標、驗收、使用等都有經過法律程序，她開玩笑說，因此公共工程都是盡量不要在選舉前進行，以免有操作空間。

不過，她也表示，新竹球場在上半球季，也都有進行養護草皮等工作，並沒有要搶著開賽，但事情發生了就必須改善，勇於面對。

沈慧虹表示，據她了解，球場有進行部分驗收，而使用執照是在5月核發，轉播台本身並不是屬於驗收內容，至於觀眾席部分則是在防水層做好後，有破損的情況，但不影響使用，所以有些瑕疵不至於放大到工程項目是否驗收與否。

而高虹安日前透露，原本已經成功爭取WBC2023世界棒球經典賽熱身賽辦在新竹，但因場地問題可能生變一事。沈慧虹則是批說，WBC在新竹從沒有因任何事取消，包括新竹市政府與龍來公司，都不知道有經典賽的賽事，這件事情是自導自演的假議題。

沈慧虹接著也提到將軍村修復案，再怒指國民黨新竹市長參選人林耕仁原先支持此活動，但現在卻批修復廠商零經驗，所以很多事情一碰上選舉，就會開始抹黑、走鐘，髒水也拚命潑。