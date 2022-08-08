近期網路溫度計民調顯示，民進黨桃園市長參選人林智堅挺過論文門、球場門，好感度從谷底翻身，反超國民黨桃園市長參選人張善政及民眾黨桃園市長參選人賴香伶3個百分點。PTT有網友點出關鍵現象，認為林智堅與張善政的差距從臉書經營就能看出端倪。

網友coober表示，桃園選情如何從張善政、林智堅的臉書就能得知，林智堅每天都有行程而且還不只1個，臉書發文的照片更是呈現滿滿人氣與歡樂。反觀張善政卻沒有什麼行程，還擺了一堆以前的照片，不然就是跟國民黨黨職的合照，顯得空洞、單調及無力。

他更以國民黨高雄市長參選人柯志恩為例，認為柯志恩跟張善政同樣都落後，但柯志恩的臉書經營得比張善政更豐富，該跑的行程都有去跑，也有一堆與民眾的合照。

文章底下引起網友熱議，紛紛回應「張真的超級慘，慘到只能放自己過去的老照片」、「給張善政這種人當選，桃園人會被看沒有」、「柯智恩都比較勤勞」、「跟韓導一樣採取睡到中午的策略」。不過另有網友認為，只要有人能解決，基本上林智堅逆風還是不好贏。

對於民調已經反超張善政，林智堅直呼路遙知馬力，這段期間都按部就班、勤跑基層，提出政見及牛肉，對比下對手則是不斷抹黑，這驗證桃園鄉親期待正面的選舉；張善政則回應，民調數字上上下下，以平常心面對，會繼續努力。