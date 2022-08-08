郭靜（左）、曾沛慈（右）驚喜現身替吳姍儒慶生。（陳俊吉攝）

吳姍儒（左）聽到爸爸提到6月逝世的阿公忍不住落淚。（陳俊吉攝）

吳姍儒（左）忍不住拭淚。（陳俊吉攝）

想起阿公的吳姍儒（左）忍不住哭了。（陳俊吉攝）

吳宗憲（右）、吳姍儒。（陳俊吉攝）

吳宗憲悲嘆「首個沒父親的父親節」 感性發聲惹Sandy低頭拭淚

吳宗憲和女兒吳姍儒（Sandy）在今（8日）父親節一起工作，錄製中天《小明星大跟班》，2人除一起度過溫馨的父親節，還提早替將在15日度過32歲生日的吳姍儒慶生，吳宗憲感嘆表示「這是我第一個沒有父親的父親節」，意外惹哭吳姍儒。

吳宗憲透露每年生日、父親節都在工作中度過，「昨天家族聚餐感觸良多，因為這是我第一個沒有父親的父親節，我爸爸之前有意舉辦小型演唱會，連海報都印製好了，我會是他的特別嘉賓；希望他在天堂順利開演唱會。」一聽到爸爸提及6月逝世的的阿公，吳姍儒突激動落淚表示過去都很理智，今天不小心一個情緒湧上，吳宗憲趕緊安慰她，「沒事，阿公很開心，我們家是充滿歡樂的，人總有一天都會離開，但上天可以帶走人，但帶不走回憶，這是一種生命的教育。」

至於收到哪些父親節禮物？吳宗憲透露無法分享吳姍儒送的禮物，吳姍儒解釋：「有配合他的生活習慣，送了一個24K的家飾品、金光閃閃的。」吳宗憲露出滿意的神情說：「這是一個陪伴我最多時候的東西」，至於是什麼，2人則笑而不答。

將在15日過生日的吳姍儒，今在閨密曾沛慈、郭靜的驚喜現身下開心慶生，她透露生日期間僅有安排幾天假期，「因為新節目即將開播，所以不好休息太久，要加緊時間錄影才行。」吳宗憲也祝福女兒身體健康、早生貴子，吳姍儒笑說生子的部分就先交給二妹，再次澄清目前沒有生子計畫。