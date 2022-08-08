楊耀東返台參加北高「2022夏日民歌嘉年華」。（寬宏藝術提供）

楊耀東返台參加北高「2022夏日民歌嘉年華」。（寬宏藝術提供）

楊耀東上月底從美國拉斯維加斯返台準備參加北高「2022夏日民歌嘉年華」，今（8日）搶先與媒體見面，提及之前有網友指他已逝逾20年老婆崔愛蓮，生前與他交往時曾是第三者，楊耀東今鄭重為愛妻澄清，表示：「我老婆離世已經7614天，當年朱寶意（楊耀東前女友）跟我分手後去香港發展，是我媽媽回台灣陪了我3個月，後來我去秀場表演，那段時間才是愛蓮陪我走出低潮，她不是第三者。」

他每逢老婆生日、忌日都會回台上香，前2年因疫情中斷，思念老婆的他剛抵台一心只想趕緊前往祭拜愛妻。如今他對感情抱持隨緣態度，「會怕怕，擔心緣份夠不夠、付出太多也會怕，隨緣清淡」；但他保養得宜，外表看不出已66歲，楊耀透露全靠經營餐廳、走路運動維持，也趁機虧起好友，幽默說：「王夢麟比我更風趣，他應該更多（女孩子喜歡）。」

楊耀東在美國拉斯維加斯經營2間餐廳賣中式早餐，之前遭遇疫情風暴一度停業3個月，所幸美國政府補助約300萬台幣，但也因這段時間沒有工作，他一度胖到85公斤，為了這次返台參加民歌演唱會，他4個月瘦身10公斤，最終目標是72公斤，楊耀東開玩笑說：「一定要瘦下來，不然我怕觀眾分不清我是王夢麟還是楊耀東。」

至於另一位好友劉文正，之前傳他因發福而神隱在美國不願曝光？曾與劉文正住在鄰近社區的楊耀東表示，其實沒有這麼誇張，疫情前他都還有和劉文正聯絡，只是劉文正個性低調，只要被認出就立刻閃人，因自覺已經退休，希望過自在的生活。

「夏日民歌嘉年華」由施孝榮領軍，帶領鄭怡、王夢麟、殷正洋、楊耀東、趙詠華、金智娟、于台煙、王海玲、周治平、王瑞瑜、李明德、周子寒、陳艾湄共計14組歌手獻唱，8月14日在高雄巨蛋、8月28日在台北小巨蛋演出，購票洽寬宏售票系統。