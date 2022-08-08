台灣積極發展綠色能源，離岸風電也是重點發展項目之一。原籍賽普勒斯的「向陽山號」離岸風電支援船，8日在台南安平商港舉辦國籍轉換典禮後，將投入台灣風場作業，支援台灣風場開發與運維作業，成為全台灣最大的「海洋測繪與水下無人載具（ROV）支援船」。

今天的向陽山號的轉籍典禮，台南市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃、台灣港務公司高雄港務長張展榮、安平港營運資深處長郭光輝等人都到場觀禮，共同祝賀台灣離岸風電作業船隊又新添一位生力軍。

黃偉哲認為，向陽山號由賽普勒斯籍轉為台灣籍至關重要，因為該船即將從事的台灣海峽離岸風電海上水文調查及水下測繪，除涉及國家尊嚴，最重要的是具備國防軍事上的用途，在維護台海安全上也扮演重要角色，因此向陽山號轉籍台灣，在國防、經濟及科技上都別具意義。

船東玉豐海洋科儀公司也表示，向陽山號總長54公尺、重1358噸，是一艘搭載4種動力模式的油電混合船，能大幅節省油耗，友善環境減低汙染。為讓船員能在海上安全作業，還具備高科技動態定位系統，能將船身定在海上某處，減低船身碰撞風機建設，大幅降低海上工安意外，保障船員的安全。

玉豐海科還說，向陽山號提供的支援服務，有離岸風場支援，像是噪音監控、浮標佈放海氣象調查、海洋哺乳類動物觀察、PLGR 預先路由拖行測試；有離岸風場調查作業，如海洋地質探勘、水文調查、未爆彈調查；有ROVs 水下無人載具專案，像海纜探勘、維護、修復及風場維運與BoP專案等，功能相當多元。