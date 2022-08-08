台灣電動機車市場近年來快速成長，各家品牌紛紛推出不同產品，深耕電動機車12年的中華(2204)eMOVING周一發表新款快充電動機車「勁炫125」，同步推出挑戰業界每月最低99元的電池資費及限時破萬元購車回饋，積極搶占市場。

eMOVING自2019年推出市場唯一快充電動機車，具競爭性的價格及在家就可以充電的使用模式，甫推出就深受消費者的喜愛。新款勁炫125承襲強勁的動力系統，0-50km僅3.9秒的強勁性能及標配的BOOST加速，充分滿足消費者對騎乘速度的期待。此外在騎乘感受上調整坐墊角度，使前緣流線更符合人體工學，不論男女在乘坐時均能充足支撐且更加舒適。輔助倒車功能優化，透過簡單催動電門或按壓倒車鍵，即可進行前進後退，輕鬆將車輛駛入停車格內。勁炫125配備電動中柱、定速巡航、個性化數位儀錶和感應鑰匙等廣受消費者好評及實用性高的配備。在外型方面，車頭側邊下緣利用S型雕塑，透過折角創造出明顯的光影效果，提升車輛的立體感。正面則透過線條拉伸，呈現出的俐落感和車輛充沛性能相呼應，與現今市場上圓潤的電動機車外型做出區隔，提供消費者更多選擇。

電池資費是電動機車與傳統燃油車的最大差異，超過80%的電動機車都受限於電池交換系統資費制衡，eMOVING根據車主實際行駛情境分析，針對低里程的用戶推出全新「騎省無比」方案，透過APP里程上傳，每月最低只要99元，騎多少付多少，主打一公里只要一元，在家充電收費上限399元的全新超殺資費，更貼近低用量消費者的需求，輕鬆減輕月租資費超有感，iE125車主也可以同步於APP設定新資費方案，立即享有超值優惠。在萬物看漲的時代對比其他資費方案逆勢回饋。大大降低了入手電動機車的考慮門檻。