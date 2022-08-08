南韓股市周一開盤偏弱，收在幾乎持平。美國上周五樂觀的就業數據雖然緩解經濟衰退的擔憂，但也引發聯準會加速升息的疑慮。

周一南韓KOSPI指數低開0.4%，在震盪的交易中收漲2.30點或0.09%，為2493.10點。交易量為溫和的4.09億股和價值7.41兆韓元(約56.7億美元)。

美國七月非農就業數據優於預期，緩解了經濟衰退的擔憂；但是美元的走強，繼續拖累美國科技股。投資人也在駐足靜待美CPI數據公布。

韓股的科技股和船運股下跌；鋼鐵公司和汽車公司收盤則走高。

領頭羊三星電子跌1.14%，報6.08萬韓元；SK海力士跌2.23%，報9.63萬韓元。電池製造商三星SDI跌0.17%，報59.7萬韓元。

貨櫃托運商HMM跌3.65%，報2.505萬韓元。

現代汽車上漲0.77%，報19.6萬韓元。浦項鋼鐵也漲0.21%，為24萬韓元。

韓元跌8.1韓元，報1美元兌1306.40韓元

韓元今年以來已經下跌9%。