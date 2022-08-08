民進黨桃園市長參選人賴香伶8日專訪提到林智堅「球場門」，直指沒驗收完就開賽，誰核定誰就該負責國賠，強調專業性球場規格應較高，她也諷刺桃園運動中心同樣出包，應該追究當初如何發包驗收的，她也允諾有幸擔任市長，要比照勞動檢查，由副市長成立公共工程查核委員會，抽查比例要到10％以上。

賴香伶說，林哲瑄受傷事件傷了很多球迷的心，新竹球場開幕2天就有4名球員受傷，是過去從沒有過的事。若自己在行政部門，會把整個球場當工作場所發動勞檢，但也坦言球場比賽區專業部分要有專家陪鑑。

勞工運動出身的賴香伶說，球員、球團跟勞健保關係很多樣化，林哲瑄受傷當然可以認定是職業傷害，但這次不是他專業技能上問題、是場地問題，球場不合格導致受傷的比例認定，就不是職業病專科醫師做得來，要由專業人士來判斷，直言沒驗收完成就開賽，沒驗收完成部分核定使用法條上有授權，但是「誰核定就該負責國賠！」強調球員價值性高，專業球場要比其他建設規格更高，可以考慮透過修改法規等方式來處理。

賴香伶也提到，最近體檢桃園運動中心游泳池，驚見延宕500多天沒修，2年多來就擺在那，像是磁磚脫落後來體育局新聞稿露餡結果是結構問題，「那當初是怎麼驗收？」要追究當初是怎麼發包驗收的！

「抽查率一直是桃市府漏掉的地方！」賴香伶說初選至今發現許多公共品質和建案問題，風光剪綵動後，後續執行完成和瑕疵，議會和新聞質詢雷聲大雨點小，船過水無痕，公共工程品質堪慮。

賴香伶說，她會要求副市長成立公共工程查核委員會，抽查比例要到10％以上，而且抽查就像過去勞動檢查一樣，相信優質的建商應該不怕，現在置之不理反而現在劣幣驅逐良幣事。

賴香伶也提到，要讓青年住得起、買得起，提出一站一社宅的概念，把社會住宅的效應放大，連同現在正在蓋的捷運工程，和社宅一併規劃，與捷運站共構或在附近500公尺找適當地點蓋社宅，社宅還有包租代管但大家沒有認真在做，社宅的區位如有合理規畫，對年輕人會有吸引力。

賴香伶也認為，桃園囤房稅自治條例要到第五戶才課稅2.4％，台北是三房以上3.6％，會朝向台北的標準來修正，桃園房價幾乎沒有二字頭，青埔四字頭是常態，這樣年輕人到桃園買房的機會就低了，所以啟用平穩租屋市場，優質的包租代管和社宅，修正囤房稅還是可以平抑高房價的問題。

至於桃園人行道騎樓幾乎都很窄，賴香伶說，如果大眾運輸不夠，就是要保護以此代步的人，但這對老人、推娃娃車和殘障人士就是不友善，大家要相互體諒，如果路幅就那麼小還開放機車專用道，行人都走在馬路上更危險，會依路幅現況修正。