新興國小勇奪第21屆全國躲避球錦標賽混合組冠軍。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗縣角逐111年全中運，拿下6金、10銀、19銅亮麗的成績，新興國小創下全國躲避球賽3連霸紀錄，照南國小翁宥溱獲選桌球少年國手，明仁國中在全國籃球挑戰賽奪冠，縣長徐耀昌8日在縣府4樓會議室表揚績優選手，並期勉他們再接再厲續創佳績，為苗栗爭光。

縣長徐耀昌感謝教練、選手堅持努力及學校團隊的辛勞付出，讓苗栗縣的體育運動展現優異的成果，縣府將持續支持各項體育運動發展，加強推動運動3級制，以提升體育競技水平，希望選手們能夠根留苗栗，繼續接受培訓，為自己也為苗栗爭取更耀眼的成績。

苗栗縣在全中運跆拳道、柔道、角力、田徑、桌球、木球、滑輪溜冰等競技項目，共計獲得6金、10銀、19銅、2項第4名、14項第5名、4項第6名，接受表揚名單如下。

全中運金牌，包括國男組5千公尺競走縣立苑高蕭振煒、高女組角力自由式第10級縣立苑高余珮棻、國男組角力希羅式第3級武術國中小鍾書煒、國男組柔道第4級武術國中小陳亭旭、國男組柔道第10級致民國中黃晟閔、國男組木球球道賽個人賽大倫國中李承祐。

銀牌有國女組標槍縣立苑高陳曉萱、高男組角力自由式第8級縣立苑高毛俊顥、高男組鉛球縣立苑高劉丞泰、國男組角力自由式第8級縣立苑高張紘翊、高男組柔道第6級縣立苑高毛俊顥、國男組柔道第4級武術國中小鍾書煒、國男組木球球道賽個人賽大倫國中羅寅恩、國女組100公尺跨欄竹南國中蕭潔、高女組木球球道賽個人賽苗栗高中劉瑋婷、高女組木球桿數賽雙人賽苗栗高中李芸萱、蔣瑋婷。

銅牌高男組角力自由式第7級、柔道第5級縣立苑高蔣承潤、高女組角力自由式第3級縣立苑高陳恩汝、國女組角力自由式第4級武術國中小黃念恩、國男組角力自由式第2級致民國中詹學林、國女組角力自由式第6級、國女組柔道第5級致民國中鄭妤萱、國女組角力自由式第8級致民國中陳彥筑、國男組角力希羅式第4級致民國中田智穎、國男組木球桿數賽個人賽大倫國中李承祐、國男組木球桿數賽雙人賽大倫國中吳澄鋐、羅寅恩、高男組標槍興華高中趙睿承、高男組滑輪溜冰3千公尺接力賽興華高中溫晨宇、蘇彥宇、張凱竣、譚玄浩、高女組桌球雙打大同高中陳郁芝、黃文婷、高女組桌球團體賽大同高中、國男組跳遠竹南高中張鋐鍏、高男組跆拳道對打87公近以上龍德家商劉曜棕、高男組跆拳道對打58公斤級龍德家商崔育愷、國男組跆拳道對打73公斤級後龍國中陳亦柏。

此外，縣長徐耀昌也表揚新興國小勇奪第21屆全國躲避球錦標賽混合組冠軍，該校躲避球隊在107年、108年奪冠後，因疫情停辦2年，今年再度拿下冠軍，創下3連霸紀錄，象徵最高榮譽的龍鳳旗也將永留校園。

照南國小翁宥溱在少年桌球國手選拔暨排名賽中獲選11歲組國手，並在全國自由盃國小組個人桌球錦標賽榮獲11歲組女子單打第2名，該校陳竑均榮獲10歲組男子單打第1名；明仁國中勇奪嘉義市第2屆王輝盃全國籃球挑戰賽冠軍。