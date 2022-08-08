市場情緒好轉，外資對亞股買多賣少，然多空訊息紛雜，未來仍將左右國際資金動向，上週台股仍遭外資賣超。據統計，上週印度與南韓股市蟬聯成為外資寵愛的兩大亞洲股市，且兩市的吸金力道較前一週大幅擴大，印度獲得16.07億美元挹注，韓國股市吸金12.82億美元居次，雙雙改寫兩地市場今年來國際資金單週買超最大金額，東協市場則由泰股獲得外資加持1.14億美元最多；至於台灣與印尼是上週亞股唯二失血的吊車尾市場。

保德信說明，統計今年來亞洲股市的國際資金動向，可以明顯見到東協市場與區內經濟發展較為相關，因此成為亞股資金聚焦之處，印尼、泰國股市今年迄今獲得超過39億美元、36億美元買盤回補，馬來西亞同期亦吸金15.7億美元，越南市場則是在上週獲0.91億美元買盤後，今年迄今的資金動能由負翻正；反觀東北亞雙雄與印度市場，為今年來外資賣壓重心，其中以台股遭提款逾351.26億美元表現墊底，其次印度股市資金撤出261.13億美元，南韓股市也失血134.42億美元。

PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜表示，近期盤勢受到多空拉扯，正向因子包括國安基金護盤等增添多方信心，且指數維持在月線之上，另一方面，美國公布7月非農就業人數遠優於市場預期，反而讓市場擔憂聯準會將再度重啟鷹派作風，美股走勢出現震盪，進而影響與之高度連動的台股，加上本週美國將公布CPI數據，MSCI指數權重調整也將在本週公布季度調整等，都將成為影響市場投資情緒的變數，不過因為美股目前仍維持在半年線之上，在美股領頭上漲之下，有利於台股這波短多行情。

廖炳焜指出，另外值得注意的是目前仍為國內法說會旺季，在終端需求放緩之下，企業持續釋出庫存調整訊息，干擾台股表現，因此業績展望能見度高之產業、個股，將成為近期盤面資金亮點，以技術面來看，月線上彎提供短多保護力道，然而是否能夠突破中長期均線反壓仍有待量能跟進。