上櫃營建股亞昕國際（5213）受惠「昕悅灣」完工交屋所貢獻，上半年最新出爐的半年報，稅後淨利1.25億元、EPS為0.35元；展望第三季業績，接下來「昕悅灣」，持續交屋入帳，另外總銷約30億的林口「昕聯心」案，力拼年底取得使照後交屋。 亞昕今（8）日表示，今年亞昕的營運表現，主要係受惠於旗下「昕悅灣」、「柏克萊公園」等銷售業績，如預期進度穩健認列。尤其「昕悅灣」，主打日系精工，因個案產品獨特性、地理便利性，全案營業額約19億元、獲利約3.6億元，共129戶均已完銷，在第二季順利完工且陸續交屋認列下，挹注第二季營收較去年同期大幅成長近3倍。

亞昕在新案完工交屋挹注下，累計上半年合併營收達22.7億元、母公司稅後淨利1.25億元，在股本較去年同期增加23％下，每股稅後盈餘達0.35元。

亞昕累計今年前7月營收，達22.7億元，比去年同期衰退19.53％；接下來「昕悅灣」第三季持續交屋入帳。

另外總銷約30億的林口「昕聯心」案，力拼年底取得使照後交屋。

亞昕依工程進度評估，未來四至五年的營收入帳高峰期，其中2023年，可望逾百億元待完工入帳個案，添未來一年營運動能。

亞昕表示，今年除了「昕悅灣」已在第二季順利完工，且陸續交屋認列，總銷約30億的林口「昕聯心」案，目前完工進度尚依規劃推進中，力拼今年底前可陸續取得使用執照。

亞昕表示，自108年下半年感受房地產景氣逐步加溫，故隨即109年進行擴大業務布局作業，當年度即投入約110億購地款，持續累積至今，預計土地庫存將可創造約800億以上總銷案量。