佳世達（2352）舉行法說會，董事長陳其宏直言，第三季展望只有四個字「旺季不旺」，目前看來顯示器、投影機需求下降明顯，預期第三季營收和第二季相當、甚至更低。

由於高附加價值事業獲利均較上季和去年同期顯著增加，帶動佳世達第二季雙率雙升，毛利率14.8％和營業淨利率3.6％均較上季和去年同期提升，其中毛利率更創下十年新高紀錄，比第一季增加1.9個百分點，高附加價值新事業仍將是未來最重要的成長動能。 陳其宏表示，佳世達在價值轉型的藍圖上，先執行高附加價值事業營收過半，未來將進一步提升為獲利過半。透過聯合艦隊合縱連橫、協同成長的方式，不僅佳世達本業毛利、淨利持續提升，聯合艦隊成員包括明基三豐、友通、其陽、明泰、仲琦、眾福、勝品與矽瑪等，上半年也紛紛交出亮麗成績單。 陳其宏表示，第三季展望只有四個字「旺季不旺」，目前看來顯示器、投影機需求下降明顯，預期第三季營收和第二季相當、甚至更低。資訊產品受到景氣影響大，期望透過醫療、網通、智能產品等不同事業的產品組合，還是希望繳出好的成績單。

佳世達總經理黃漢州表示，第二季即使受到疫情封城、缺料、物流及成本上漲等變數影響，團隊積極應變調整，再加上先前布署高附加價值事業發展，帶動本業獲利逐季增加。未來雖然仍有通膨、升息等種種挑戰，在零件供應鏈改善下，將持續積極供貨，提高醫療、網通等高毛利產品占比。 關於四大事業的營運表現，佳世達指出，四大事業第二季營收年增率均呈現雙位數成長，高附加價值事業獲利則較上季和去年同期均顯著增加。醫療事業是營收成長率最高的事業，較去年同期增長25％，毛利率與營業淨利率雙率雙升，較上季與去年同期提升，營業淨利金額也呈倍數成長。資訊事業方面，第二季營收增長14％，營業淨利較上季顯著增加，受惠於商業及工業用需求強勁，亦帶動獲利較第一季提升。智能方案第二季營收也比去年同期成長14％，毛利率與營業淨利率已連續兩季上升，受缺料影響程度已逐漸降低。網通事業營收年增10％，毛利率及營業淨利率雙創歷史新高，且連續五季上升，受缺料影響程度也已逐漸降低。