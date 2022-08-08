重慶近期公布自動駕駛全無人商業化試點政策，百度獨家獲得首批無人化示範運營資格，旗下的「蘿蔔快跑」將在重慶正式開啟車內全自動駕駛付費出行服務。這也是百度繼武漢之後，又獲批該牌照。

界面新聞報導，兩地政策均允許示範應用主體開展車內無安全員的遠端測試、示範和商業運營，為開展自動駕駛業務的企業，提供詳細的指導和支持。這意味著全無人駕駛出行或將拉開序幕，百度可使用全自動駕駛車輛在道路上開展商業化服務。

據介紹，兩地政策要求開展全車無人運營的企業需要遵循測試、示範應用、無人化測試、再到全車無人運營的過程要求。以無人化運營來說，需要累計跑滿單車數千公里的里程要求，有一定的載人訂單，且不能發生有責事故，方可提出申請。

目前，百度在重慶、武漢兩地投入的車型為第五代車Apollo Moon極狐版，在車隊運營的時間及定價方面規定，以里程和時長作為計費單位，起步價人民幣（下同）16元，里程單價每公里2.8元；試運行期間折扣至1折，運營時間為早上九點到下午五點。