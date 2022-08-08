漢堡王「辣味花生香菜雙豬扒堡」，套餐價129元。（漢堡王提供）

黑橋牌「香菜香腸」一盒360g，250元。（黑橋牌提供）

擁有特殊氣味的香菜，時常被摻在佳餚中增味，讓人又愛又恨。就有業者突發奇想，讓向來只做配角的香菜一躍登上C位，不只有香菜款漢堡、香腸，就連手搖也能入料，挑戰大眾接受度。

手搖飲店「清水茶香」喜愛研發顛覆味蕾品項，常掀起鄉民論戰的香菜自然也被看上，研發團隊以花生捲冰淇淋做創意發想，推出「香菜糬糬」，以彰化北斗的香菜末結合花生、豆乳及特製豆乳麻糬，創造鹹香甜滋味，「冬天也賣得很好，客人接受度滿高，當甜點吃很有飽足感。」有粉絲力讚喝起來無違和感，也有人希望香菜味能更濃郁。

速食店漢堡王過去推香菜系列漢堡就吸引至少1成5來客數，此次再推「辣味花生香菜雙豬扒堡」創噱頭，以香菜點綴整體，搭辣味醬、雙層豬肉片訴求微甜辣層次，宛如在吃不膩版的刈包。新品專攻18至34歲年輕客群，雙豬版本大分量有望獲男客青睞，並強調怕香菜味的人也會喜歡。

肉品品牌黑橋牌則推中秋限定「香菜香腸」，將香菜末灌入香腸，烘烤後獨有香氣頓時撲鼻而來，簡單配花生粉、醬油膏也能在家做出好味道。業者不定期研發特殊風味香腸，觀察台灣美食常出現香菜，因此鎖定愛嘗鮮民眾推新品滿足話題性。