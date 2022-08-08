國民黨今天再度召開記者會控訴新竹市府5人幫拿標案，更指出將軍村讓零經驗廠商得標，張善政競選辦公室發言人曾俊豪表示，從林智堅回應含糊不清、避重就輕來看，爭議恐怕真的不小，要求林智堅本人必須要說清楚講明白。

曾俊豪提到，從論文案、球場門再到這次「5人幫」爭議，看到林智堅陣營的SOP就是使出「華麗落跑三部曲」：首先，本人不正面回應，再來，找別人出來幫腔，透過抹黑、抹紅等手段，將焦點轉移到對手身上；最後，即使自己出來說明，也只是反過來質疑對方，不針對真相與事實坦白。

曾俊豪說，新竹市府有21個局處，局處的正副首長超過40多個，還不包括二級單位，但林智堅不願信任新竹市府1000多位專業公務員，就是只偏愛這個「5人幫」，讓「5人幫」掌握市府的一切，這五位他口中的「專業」，可以取代所有市府局處首長嗎？所有的一切都讓人感到疑惑。

他強調，林智堅在桃園跑行程，都強調自己是五星市長，既然是五星市長，就請拿出五星市長的guts，回應外界相關質疑，如果不知道怎麼回應，可以向天天帶著他跑行程的鄭文燦請益。