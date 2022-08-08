陳珊妮9月南下高流舉辦演唱會。（大樂音樂提供）

陳珊妮7月初剛完成在台北流行音樂中心舉辦的「陳珊妮「調教X教條」演唱會，今宣告前進南台灣，將於9月17日在高雄流行音樂中心開唱，也是她第一次前往高雄舉辦大型演唱會，特別演出的樂手蔡旻佑一定不會缺席，至於會不會有新版的囉唆體跟詩句要送給高雄場的歌迷，陳珊妮賣關子笑說：「買票來看就知道了。」

陳珊妮日前釋出台北演唱會編曲版的〈應該2022〉，作為獻給大家的七夕情人節的禮物，並且在社群PO文中以「＃0917高流」暗示加場，立刻引爆社群話題；〈應該2022〉在演唱會上曾唱哭了不少人，對於重新編曲演唱這首歌的原因，陳珊妮說：「原本只是團隊裡的朋友說：這首歌太經典了，很難超越，因為一股不服輸的念頭，於是打開電腦開始編曲，才驟然發現，原來過了那麼久了啊，原來我已經變得不一樣了。」

她曾在台北演唱會前發文提醒大家「如果想送要禮就送酒不要送花」，結果演唱會當天果然收到一大堆的酒。陳珊妮苦笑表示雖然很興奮，但搬回家後發現冰箱完全塞不下，距今都一個月了還喝不完，不過，陳珊妮仍不改調教女王酷勁地說：「不論如何，高雄場還是很歡迎大家送酒來取代花籃和水果。」陳珊妮高雄演唱會門票13在ibon售票系統開賣。