嘉義市長黃敏惠（右）與美國加州洪堡郡教育廳副廳長Colby Smart 欣喜雙合作交流。（廖素慧攝）

美國加州洪堡郡教育廳副廳長Colby Smart 與志航國小小朋友互動。（廖素慧攝）

美國加州洪堡郡教育廳副廳長Colby Smart 簡報雙方教育交流意向。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（左）致贈木偶給美國加州洪堡郡教育廳副廳長Colby Smart 。（廖素慧攝）

美國加州洪堡郡教育廳副廳長Colby Smart回贈紀念品給嘉義市長黃敏惠（右）。（廖素慧攝）

台美友好交流，嘉義市政府與美國加州洪堡郡教育廳共同推展雙邊的國中小教育交流，8日在志航國小由市長黃敏惠與該廳副廳長Colby Smart簽署合作意向書，將推進兩邊的老師及學生在語文教學、節慶文化的交流，市府將編列預算支持老師互訪共享資源。

Colby Smart介紹洪堡郡提到，轄內有31個學區，也保留印第安族的文化，此次簽約合作後1年開辦工作坊至少3次，首次在下周三上午7點半（美國當地時間下午3點半），希望將推動教師參訪、台美音樂節慶活動互訪。

黃敏惠表示，簽署與美國洪堡郡教育合作意向備忘錄，兩地將進行教師、學生的實質交流，雙方深化教育、語言及文化，對發展嘉義市的國際觀教育助益大，也期待洪堡郡今年底能來參加嘉義市管國際樂節活動。

黃敏惠表示，嘉義市配合中央2030雙語教育政策，推動學校申請教育部國教署締結國外姐妹校計畫，精忠國小、蘭潭國小、民族國小、崇文國小、大業國中等學校陸續加入，明年預算將納入「國際視野」的面向，也請議會多支持嘉義市的教育。

教育處長林立生指出，未來雙方的學校有更多國際交流機會、互訪管道，進而讓教育研究、文化藝術多面向交流與合作，教育處也將籌備預算，希望明年能有教師互訪共同備課。

協助推動雙邊合作的中正大學教育學研究所教授兼所長鄭勝耀說，工作坊將由雙方教師透過線上一起備課，先以美國萬聖節、聖誕節、台灣的春節、在地生活為主題，寒暑假雙方教師互訪，洪堡郡也有音樂節活動，也擬組團來參訪嘉義市國際管樂節。