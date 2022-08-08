南韓大廠三星在6月底宣布3奈米獨步全球量產，台積電則預計在今年下半年量產3奈米，兩強衝刺先進製程競爭白熱化，韓媒引述研調機構TrendForce說法指出，美國晶片大廠英特爾（Intel）將把第14代Meteor Lake CPU的生產時間，從2022年下半年延遲到2023年上半年，台積電不得不取消2023年大部分3奈米產品的製造計劃，這對三星來說是個好消息。

根據韓媒《BusinessKorea》報導，英特爾第14代CPU原預計採用台積電3奈米製程技術，然而，英特爾最近卻宣布將從2024年開始自行生產2奈米晶片，這意味著，英特爾不太可能使用台積電的3奈米產品；另一方面，美國另一科技大廠蘋果很可能會堅持其計劃，即採用台積電3奈米製程搭載2023年推出的iPhone 15。

業內人士指出，英特爾是台積電3奈米首批大咖客戶之一，英特爾訂單遞延，將使台積電3奈米產能擴充放緩，而對三星來說可能是個好消息，因為三星是目前唯一能夠生產3奈米產品的公司。

業內人士透露，三星已經向至少兩家客戶供應3奈米，預計需求增長速度將超過三星的產能擴張速度，「如果三星能夠擴大市占並按照計劃開發和製造第二代3奈米產品，將縮小與台積電的差距。」