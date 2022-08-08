台灣房屋根據聯徵中心及財政部資料，以10歲為區間，觀察台灣男性的房貸與所得狀況。統計結果顯示，現年40~50歲的6年級男性，平均房貸授信額度約946.5萬元，平均綜合所得達127.5萬元，房貸所得比為7.4倍，償還貸款的壓力屬各年齡層最低；初入社會的20~30歲8年級男性，房貸所得比則高達13.4倍，購屋成家的負擔最為吃重。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，年紀4字頭的六年級生，現已進入「不惑之年」，因普遍「上有老下有小」，常被認為是養家壓力山大的夾心餅乾，但該年齡層正是社會的中堅份子，事業春秋正盛，多半已位居企業的中高階主管，因此財力相對厚實，平均綜合所得僅次於5年級生。且六年級男性，距離平均退休年齡65歲還有約20年，在銀行眼中償貸能力相對穩定，由於許多銀行針對申請人的年齡和房貸期限有不得大於75的限制，因此若45歲以前購屋，還有機會貸滿30年期的房貸，所以整體貸款條件優於年過半百的族群，成為購屋最輕鬆的黃金年齡層。

進一步觀察第一季男女購買的建物坪數，男性平均購屋在45.7坪，女性則為42.7坪，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，女性的經濟能力仍屬相對弱勢，購屋坪數偏向小宅，而傳統習慣將成家的擔子落在男性身上，因此男性買房時，會多考慮長期家庭人口需求，加上有小孩後以車代步，還需加購車位，所以為了承受「甜蜜的負擔」，男性的平均購買坪數比女性多3坪。

各年齡層中，以20~30歲男性房貸所得比最大，陳定中分析，8年級男性目前多半為社會新鮮人，雖然青年購屋族較容易取得低利率、高成數的首購房貸，但平均綜合所得僅56.8萬元，因此房貸所得比高達13.4倍。而隨著年齡增加，累積的資產也較多，六十歲以上的男性雖然屆齡退休，房子卻越換越大，主要是六十歲以上仍有購屋計畫的爸爸們，買房不靠薪水，而是憑藉長年下來的資產累積，透過「由小換大」的佈局，讓退休生活更加舒適。