全球股債市今年皆經歷大幅度修正，衰退風險成為投資人近期最在意議題。中租投顧副總經理蘇皓毅認為，下半年市場可能仍存在較大幅度的波動，但整體而言中長期進場時點已浮現，建議趁評價修正之際挑選體質較優的國家分批布局。

投資人對於高漲的通膨和猛烈的升息早已習以為常，近期美國公債殖利率已呈現倒掛，預示經濟面臨衰退的可能，全球基金經理人的現金水位亦創下2001年以來最高水準，然而今年以來，市場修正已相當程度反映了經濟衰退。

蘇皓毅表示，只要通膨降溫快過景氣下滑速度，激進升息將不會是聯準會唯一選項，只要未真正進入中度以上的衰退、衝擊資產負債表的減損，經濟將可迅速回復活力。整體而言，中長期進場時點已經浮現。

蘇皓毅指出，聯準會7月如預期升息三碼，9月後預計將持續升息，雖然近期快速升息累積，讓美國股市仍受較大震盪壓力，但如果貨幣政策出現轉變跡象，可能就是市場脫離底部的訊號。

新興市場方面，近期美元升值導致新興市場出現股、匯雙跌。蘇皓毅表示，觀察此波修正後，新興市場股市本益比已低於20年平均值11.2倍，建議以定期定額或酌量分批布局方式長線投資。

債市方面，蘇皓毅認為，無論是投資等級或非投資等級債券，殖利率皆因提前反應升息影響而跌深，但違約率卻維持相當低的水平。整體而言，目前是相對適合追求固定收益的投資人入場時機。

蘇皓毅提醒，由於升息後續影響及投資人的憂慮情緒，下半年市場仍可能呈現劇烈震盪，建議投資人盡可能以分批布局方式進場，以降低單筆投入風險。