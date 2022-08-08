高醫醫學研究所博士王文心8日宣布參選高雄市三民區議員，並將以「平常人的民主，生活化的政治」作為競選主軸，目標用100萬元完成這次議員選舉，雖然王文心知悉這幾乎是不可能的任務，但希望藉由此次參選打破金權政治，並改變台灣選舉的遊戲規則以及陋習。

王文心表示，以目前參選市議員選舉的行情大約落在500萬元以上，甚至超過5000萬元都有，台灣的選舉已經變成一種金權遊戲，傳統的選戰，只有有錢人能參與，不然就是要得到有錢人的支持，所以許多現任議員不是政二代就是富二代。

所以王文心想要藉由此次參選打破台灣現有選舉的遊戲規則，她將採取只接受個人政治獻金捐款的方式募款、婉謝法人捐款，她會依照募款的金額及時序執行相關選舉工作，目前首要目標就是在9月2日之前募集20萬元作為參選市議員的保證金。

王文心也宣布，她將說服認同的選民透過簽署「高雄市民直接問政契約書」，彼此做出雙向政治承諾，選民承諾支持，她則承諾當選後會定期、日常向委任者公開議會資訊，並定期徵詢委託者的意見做為問政依據，達到市民直接問政的目標，實現真正的主權在民。

王文心指出，未來她將主打反萊豬、護藻礁以及空氣汙染等面向議題，身為母親她要為兒女保障良好的社會環境，尤其高雄空汙的問題刻不容緩，另外，食安的部分她們也會持續關注，希望能帶給後代子孫良好的生活環境。