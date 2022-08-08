日前美國眾議院議長裴洛西訪台，讓中國大陸開始圍島軍演，台海局勢因此升溫。中華民意研究協會今（8）日發布最新民調，60.1％的台灣民眾不擔心兩岸會有進一步的軍事衝突，僅有34.0％表示擔心；此外，有64.4％的民眾認為，台灣無法靠自己的力量阻止中國大陸佔領台灣，僅有22.4％的民眾有信心。

該調查是由中華民意研究協會（兩岸民意與政策研究中心），委託艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全國年滿20歲以上的成人進行電話訪問。該份民調顯示，台灣人對於解放軍的圍島軍演「處之泰然」，有60.1％的民眾表示不擔心兩岸會有進一步的軍事衝突，僅有34.0％表示擔心。有64.4％的民眾認為，台灣無法靠自己的力量阻止中國大陸佔領台灣，僅有22.4％的民眾有信心。而裴洛西訪台對美、中、台三方而言，「有41.2%的民眾認為台灣是輸家，認為大陸輸家的比例為32.4％」。

該份民調也指出，民眾對於我國強化兵役制度也有共識，有74.7％的民眾支持國防部研擬中的「恢復徵兵制」，並將義務役延長為一年，僅有12.8％的民眾表示反對，而且黨派與年齡對於這個問題的看法差異不大。最後這份民調也指出，對於裴洛西訪台，有46.9％的民眾認為「美國是最後的贏家」，認為台灣是贏家的比例為20.7％；無政黨傾向的民眾，有45.8%認為美國是贏家，12.5%認為是台灣，也有18.0%認為沒有贏家。