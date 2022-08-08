活力得醫療照護體系「樂活苓雅日間照顧中心」為長輩們促進健康著想，會定期安排遠足日，陪長輩走到戶外，成為機構的一大特色。高雄市政府為搭配台灣文博會，推出「台灣IP 高雄原創聊療漂漂河」，此次樂活苓雅日間照顧中心安排長輩們搭乘愛河愛之船，近距離觀賞漂漂河的6大明星貼圖，讓長輩們開心不已。

照顧中心中有不少長輩是第一次搭太陽能愛之船遊河，表示感覺很新鮮，加上愛之船行船之處，「聊療漂漂河」活動的主角們「ㄇㄚˊ幾兔」、「無所事事小海豹」、「PP mini小小企鵝」及「豆卡頻道」陸續映入近長輩們的眼簾，遠處還可欣賞到「塔仔不正經」、「貓爪抓」怡然自得悠閒在港灣漂浮，讓長輩們可以睜大眼睛盡情欣賞，也參與到了高雄此大盛事。

樂活苓雅日間照顧中心營運長陳秀喬表示，近來有巨大貼圖明星在聊療漂漂河療癒登場，因此就近安排長輩們到附近搭乘太陽能愛之船來場船遊，極近距離欣賞這些巨大貼圖明星。長輩可以在河畔散步，以不同角度飽覽河岸風光，達成健康就是要活動的理念。

照服員鄭品萱表示，長輩到戶外船遊，有可愛貼圖明星與河岸港灣綺麗風景陪伴，長輩們都開心不已，保持心情愉快，加上適度運動，有助於提高長輩們的免疫力，在河畔散步，則可訓練下肢肌力，保持平衡與防跌。搭船期間，不時可享受和煦的陽光，充足的日曬可幫助補充維他命D，預防骨質疏鬆。