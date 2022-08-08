高市議會今（8）日進行市長施政報告及質詢，國民黨高雄市議員鄭安秝質詢時，秀出5隻熊的吉祥物考市長陳其邁認不認識，她也質疑高市府吉祥物「高雄熊」沒有周邊產品、產值低，還當場贈送高雄熊的LINE貼圖給沒有下載的陳其邁。（柯宗緯攝）

高市議會今（8）日進行市長施政報告及質詢，國民黨高雄市議員鄭安秝質詢時，秀出5隻熊的吉祥物考市長陳其邁認不認識，她也質疑高市府吉祥物「高雄熊」沒有周邊產品、產值低，還當場贈送高雄熊的LINE貼圖給沒有下載的陳其邁。（柯宗緯攝）

高市議會今（8）日進行市長施政報告及質詢，國民黨高雄市議員鄭安秝質詢時，秀出5隻熊的吉祥物考市長陳其邁認不認識，她也質疑高市府吉祥物「高雄熊」沒有周邊產品、產值低，還當場贈送高雄熊的LINE貼圖給沒有下載的陳其邁。陳也允諾將檢討改進，後續盡力行銷。

鄭安秝質詢一開始先是提到，這幾天陳其邁推廣高雄冰品嘉年華「大港閱冰」活動，請問愛吃什麼冰，有沒有不愛吃的冰？陳其邁回答，各種特色冰品他都喜歡，沒有不喜歡的冰。

鄭安秝接著跳tone問，是否願邀藝人白冰冰、前高雄市長韓國瑜的女兒韓冰來行銷高雄的冰品，兩人都跟「冰」有關，過去白冰冰曾代言高雄觀光被民進黨支持者謾罵，希望陳其邁來個「大和解」。對此，陳其邁說，他跟白冰冰算熟悉，但相關活動需要依照各局處安排和計畫。

鄭安秝隨後質詢時，秀出5隻國內外熊的吉祥物，包括熊本熊、熊大、喔熊、熊讚、高雄熊等，並質疑這些熊的產值可以每年超過數億元，其中高雄熊的產值卻低得可憐，沒有能見度，想要買相關商品都沒地方買。

鄭安秝也問及陳其邁與觀光局長周玲妏是否有下載高雄熊LINE貼圖，兩人都表示自己沒有下載，鄭當場贈送貼圖給陳其邁與周玲妏，要求應重視高雄熊推廣，陳其邁表示會檢討改進。

高市議長曾麗燕也建議，市府應該以在地特色開發伴手禮，她提及昨天楠梓產業園區動土典禮，市府準備的伴手禮竟是2塊肥皂，沒有高雄特色，有點可惜。對此，周玲妏回應，目前高雄熊確實沒有常態性產品，大多是配合各種活動來製作活動限定的產品，未來會再討論增加相關產品和露出。