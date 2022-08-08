在前執行長暨總經理蔡凱文請辭後，網家(8044)董事長詹宏志積極尋找接任人選，今天董事會通過邀請國內母嬰社群電商平台「媽咪愛」創辦人兼執行長張瑜珊擔任PChome網家集團執行長暨網路家庭總經理，將於8月16日正式就任。同時，網家也擬以現金新台幣2.26億元策略投資「媽咪愛」電商平台，取得其開曼控股公司（KY）40％股權。

張瑜珊在美國史丹佛大學取得資訊工程及管理科學雙碩士學位後，即加入Google一年只招收7位應屆畢業生的Associate Technology Manager培訓計畫，負責將技術孵育階段的專案，透過策略夥伴技術合作商業化；之後參與包括Google地圖在地化、全世界第一代Chromebook合作開發量產、以及開發可合法盈利版權影片之新商業模式的YouTube版權合規等多項計畫。

張瑜珊於2012年回到台灣，基於身為母親的購物需求及擁有創業家的DNA，創立新世代社群電商平台「媽咪愛」，成功獲得20到50歲媽媽用戶的喜愛，其推出的行動App更曾獲App Store及Google Play評選最佳App，在母嬰垂直型社群電商居領導地位。

詹宏志表示，張瑜珊除擁有優異的學經歷及成功創業外，在網家集團面臨市場激烈競爭，需要重新找回服務消費者初心及啟動快速、專業、開放、創新的轉型動能時，認為她具有的五項特質：1、因工程背景具有的清晰邏輯及實事求是精神，重視用數據與軟體思維進行營運決策；第二、創業家身分使其重視內部溝通、資訊透明與經營效率；第三、全球一流企業Google的歷練，啟發她重視企業文化、倡導學習型組織及「以顧客為念、誠信正直、擁抱改變、樂於學習」等價值觀；第四、身為女性及母親，企業決策時能從關照自己、體貼別人出發，爭取消費者、同仁及合作夥伴的信任；第五、創辦的社群電商「媽咪愛」擁有高達92％女性消費者，對女性商品及消費者洞悉敏感，加上貼近用戶的商品開發能力，有助於以3C家電為主的PChome開拓非3C商品的選品能力及溝通力。

網家同時公布第二季財報，第二季歸屬於母公司業主稅後淨損170萬元，每股稅後淨損0.01元，連三季虧損，但虧損收斂主要受惠於轉投資中華網家一號基金的投資評價利益，以及金融科技事業持續為集團挹注獲利。另外，單季合併營收111.80億元，年減4.7％，主要受去年疫情三級警戒期間電商營收基期較高，以及今年第一季以來銀行聯名卡補貼下降導致部分訂單流失影響。

累計上半年合併營收為228.89億元，年減1.4％；歸屬於母公司業主稅後淨損0.34億元，每股稅後淨損0.26元。