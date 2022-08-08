國史館昨（7）日在臉書貼上學者演講說法，指聯合國與國際社會都認定「中華民國」已經由北京政府代表、繼承，遭在野黨和網友抨擊砲轟。戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今日狂轟國史館，「國史館身為國家歷史館，是中華民國體制下的單位，更應該堅守中華民國體制的一致性，如此一來不如裁撤掉算了」。

趙少康在臉書上表示，學者許慶雄在國史館演講，提到「中華民國」已經由北京政府代表、繼承，這是極錯誤的說法，即便是學者也必須正視中華民國存在的事實。趙少康坦言，中華民國至今111年，國際上仍然有14個國家承認中華民國，「我們有自己的憲法、自己的政府、自己的總統、自己的軍隊、自己的經濟體，對岸對我們也沒有管轄權，何來繼承？」

趙少康更痛批國史館館長陳儀深，作為國史館館長對自己的國家的定義卻模糊不清，難怪造成國人的國家認同混淆。趙少康強調，國史館代表中華民國的歷史，必須嚴正地看待史實，中華民國是一個主權獨立主權在民的國家，是亞洲第一個民主共和國，兩蔣時代的中華民國跟李登輝時代的中華民國，國號沒變、體制一樣，政府組織也延續至今，不會因為「總統」的不同而有「同名異物」的問題，就像蔡英文選上的是「中華民國總統」，而不是「台灣總統」。

趙少康坦言，國史館或許不是一言堂，但論述內容有錯就必須要接受指正，連現在的蔡英文、民進黨都不敢修憲談國家正名，國史館身為國家歷史館，是中華民國體制下的單位，更應該堅守中華民國體制的一致性，更沒有資格否定中華民國的存在事實及主權，否則就是在「否定自己的存在」，如此一來不如裁撤掉算了。

國史館則表示，學者有各自觀點，並不代表國史館立場，更非國史館「主張」。國史館強調，許慶雄演講當天，館長陳儀深就在現場，演講最後也起身表達不同意見，「如有觀看全程影音者，自然明瞭當天純屬一場學術討論，此有演講全程影音紀錄可憑」。

國史館強調，該館英文名字是Academia Historica，有相當程度的學術性，不是「一言堂」，台灣已不是威權體制國家，歷史的多元性、可辯論性，是民主國家的重要價值。國史館歷年來舉辦多場學術研討會，並集結出版成論文集，其中不乏對中華民國定位的討論，「歡迎各界多多指教，但不歡迎亂扣帽子或藉機滋生事端」。