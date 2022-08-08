為讓區內93位里長充分發言，此次行動治理分為上午場漳和區及南勢區，以及下午場秀安區及員山區。（李奇叡攝）

侯友宜和里長互動，傾聽基層心聲。（李奇叡攝）

中和區長賴俊達在會中表示，中和近年來成長快速，持續打造便捷交通網絡。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜今（8）日率領市政團隊前往中和參與行動治理會談，由於區內有93里，分為上下兩場，會中議題多元，其中較為特殊的是，由於中和納骨塔使用年份為新北最久，櫃位、牌位也全數額滿，因此新北市政府殯葬管理處表示，將會新建一座納骨塔，最快4年後可完成，目前已經評估完畢。

新北民政局長柯慶忠說，為讓區內93位里長充分發言，此次行動治理分為上午場漳和區及南勢區，以及下午場秀安區及員山區，從上午9時50分接力開會至下午5時，展現傾聽基層心聲的誠意；而自2019年辦理行動治理至今，中和區總計列管125件地方提案，已解決116案，完成率達92.8％。

此次行動治理議題廣泛，包含汙水下水道工程、停車場興設、巷弄空地利用、增設路口監視系統等，侯友宜在會上直言，身為政治人物，做事情才是最有效的，強調里長提案除了是前線心聲，更是讓市政進步的重要推進器，指示各局處盡速解決問題，現場爆出如雷掌聲。

其中較為特殊的，是地方上關注已久的新建納骨塔議題，由於中和納骨塔啟用至今已41年，3萬多個櫃位以及4千多個牌位已全數「用罄」，在地民眾有急迫需求，對此殯葬處說，考量地方長年之納骨塔使用需求，經評估後認為，可先透過完成都市計畫個案變更程序，再利用現有納骨堂旁素地約265平方公尺範圍，新建一座納骨塔，最快4年可完成。

殯葬處表示，完工後預計可提供1萬個以上櫃位及2萬2000個以上的牌位，並設置專區供地方民眾使用，目前已完成擴建可行性評估。

中和區長賴俊達在會中表示，中和近年來成長快速，持續打造便捷交通網絡，除新增景平路、中山路、中正路、復興路及光環路5條示範道路，也闢建新蘆線及環狀線共9站捷運站，2025年萬大線完工後，預計會再增加4站。

賴俊達說，中和至今共增設821個汽車格、104個機車格，每年嘉惠逾97萬人次，同時也著力提升地方生活品質，例如錦和公園，引進北歐芬蘭體健設施，為全台首座，藤寮坑溝、瓦磘溝及中原溝的整治也有目共睹。

侯友宜表示肯定，並說中和區作為新北大城之一，致力實現安居樂業願景，地方都有深切感受，中和區也連續3年榮獲「健康城市」、「高齡友善城市」、「韌性城市」、「防災防疫城市」殊榮，成功凝聚地方認同感與光榮感。