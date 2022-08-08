台南市岸內影視基地首座「清代漢人市街」場景因拍攝公視夯劇「斯卡羅」聲名大噪；第二座時代場景「日治時期榮町片場」也於今年完工。（圖/ 中央社）

岸內影視基地為專業影視拍片用，首座「清代漢人市街」場景因拍攝公視夯劇「斯卡羅」聲名大噪；第二座時代場景「日治時期榮町片場」也於今年完工，是全台唯一日治商業街景。

台南市政府文化局今天新聞稿表示，岸內糖廠影視基地第二座時代場景「日治時期榮町片場」，是目前全台唯一日治商業街景，還原台北榮町通、本町通的交叉路口（今北市重慶南路、衡陽路口），以及4棟商店經典建築。

可支援日治後期至國民政府遷台重要歷史題材影視作品，未來將持續擴增榮町商店街及巷道街道場景，並彈性調整增建場景所需道具及建築，使場景更加貼近劇組實際使用需求。

文化局表示，位於鹽水區市中心的岸內影視基地，為百年製糖工廠遺址，緊鄰橋南老街、月津港等熱門景點。南市府與文化部合作打造專業影視拍片用場域，核心開發區域佔地約10公頃，以時代場景為基地主要特色。首座時代場景「清代漢人市街」約1公頃，公視影集「斯卡羅」就是在此取鏡。

新聞稿引述「斯卡羅」美術指導許英光說法，全劇使用「清代漢人市街」部分，包括3條大街、3條巷弄、3個廣場及1座城門，加上安平港意象，合計40多棟，最多可陳設60多個店面。

目前陸續有其他劇組改景後，持續利用此片場拍攝。「斯卡羅」開播後，收視率創下公視戲劇節目21年來新高，讓「清代漢人市街」參觀詢問度爆表，配合全劇熱播，去年首度開放預約參觀，吸引民眾爭相申請一睹片場實況。

台南市長黃偉哲期盼岸內影視基地持續壯大，提供更多劇組拍攝台灣重要歷史題材影視作品，成為台灣影視工業聚落；台南市政府也將繼續打造、整備劇組後勤空間，包含木工坊、漆工坊、道具景片庫房、梳化間、劇組辦公室等，使基地內基礎設施及設備更加完善，創造更優質、友善影視拍攝環境。

依台南市政府數據，協助並補助影視業者到台南拍片，10年來已補助35部影片，總經費超過新台幣5000萬元，包括「想見你」、「俗女養成記」、「我的婆婆怎麼那麼可愛」、「孤味」等膾炙人口影視作品。（編輯：孫承武）1110808