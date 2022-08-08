台北市「新興菸品管理自治條例」在今年3月下旬公布施行，將電子煙及加熱式菸品納管禁止販售。台北市議員王鴻薇今批評，自治條例上路4個月以來，網路上販賣電子煙的狀況依舊不減，甚至台北市許多電子煙店面也照常營業，根本完全沒在怕。衛生局指出，有營業狀況都列管當中，只要違法就裁處。

王鴻薇在議會警政衛生部門質詢批評，根據市府統計到8月3日為止，非法販售電子煙的取締件數僅11件，共裁罰11萬元，其他包含在室內吸食、戶外非吸菸區吸食共24件，裁罰4.6萬，取締成效並不理想，徒法不足以自行，電子煙仍非常猖獗，且視法為無物。

王鴻薇進一步說明，西門町商圈至少還有2家電子煙店面仍在營業，甚至直接在Google Map頁面搜尋關鍵字「電子煙」，更可以發現北市境內至少還有15家以上的電子煙店面仍在營業中，評論區甚至還有這2周購買電子煙的民眾分享心得，難道就只有台北市政府查不到嗎？

王鴻薇說，在各大拍賣網站上電子煙的販售也完全不受影響，如露天拍賣網站各種機型、煙油都買得到，網站上也直接寫明物品所在地就在台北市，市府到底是不會查，還是懶得查？市府4個月來竟只罰了11件，實在是太過消極，到底是不是玩真的？還是業者可以明目張膽繼續違法營業，要市府求加強執法。

對此，衛生局健康管理科長林夢蕙坦言，「當然有努力空間」，4個月執法以來，遇到疫情但大家都很努力，實體店家已經稽查184次、網路監看401次，跨局處合作已查了1萬4000多次，「全部力道都已經努力」，執法以來有20家店家歇業，有營業狀況都列管當中，至於西門町則有列管4家店家，只要違法就裁處。