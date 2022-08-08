長榮（2603）8日發布7月營運成績單，自結7月合併營收為627.99億元，再創新高，月增4.06％，年增36.88％，主要受惠於整體運價維持高檔及新船投入營運增添運能，累計前7月合併營收達4,086.23億元，年增73.29％。