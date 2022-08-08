長榮7月營收再創新高 16:502022/08/08 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （長榮7月營收再創新高。圖／長榮提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮（2603）8日發布7月營運成績單，自結7月合併營收為627.99億元，再創新高，月增4.06％，年增36.88％，主要受惠於整體運價維持高檔及新船投入營運增添運能，累計前7月合併營收達4,086.23億元，年增73.29％。 長榮國際通過配息3.5元 長榮現金減資 每股淨值衝上200元 長榮Q2每股賺19.33元 再創紀錄 #長榮 #再創新高 #月營收 #日發布 #營運成績 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 茂達、大中 拚Q4業績再起 04:102022/08/08 產業．科技 《電機股》客戶出貨趨緩 鈞興-KY7月營收年減3成 15:492022/08/08 財經 出貨趨緩 東鹼、三福化、永光7月營收走跌 13:172022/08/08 財經 《生醫股》國光生7月營收同期高 多頭叫好 13:392022/08/05 財經 信驊7月營收 年增近3成 04:102022/08/08 財經要聞 《半導體》景碩7月營收寫第3高 Q3續拚高 11:092022/08/08 財經 運價維持高檔 長榮海運上半年賺破2千億 17:182022/08/05 財經 《航運股》中菲行7月、前7月營收 續創同期高 11:192022/08/08 財經 《電腦設備》融程電7月營收同期高 H2營運估穩揚 15:492022/08/08 財經 洲際一、二期助陣 高港裝卸量大增 鞏固轉運地位 牽動亞灣科技與觀光發展 04:102022/08/07 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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